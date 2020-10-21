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«Вальяжную» игру «Зенита» против «Брюгге» раскритиковали

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Телекомментатор Геннадий Орлов раскритиковал «вальяжную» игру «Зенита» против бельгийского «Брюгге» в матче Лиге чемпионов. Интервью с ним опубликовал в среду, 21 октября, «Спорт-Экспресс».

«Общая игра питерцев показала, что у нас нет жажды победы. <...> Просто нельзя так играть в первом матче Лиги чемпионов, да еще и на своем поле. Прессинговать надо с первых минут и сразу переходить к атакующим действиям», — заявил он.

Орлов предъявил претензии к игрокам средней линии и обороны и подчеркнул, что играть в Лиге чемпионов без «харизмы» невозможно. «Нужно разозлиться, выигрывать всю борьбу. Но у «Зенита» не получилось», — сказал комментатор.

По словам Орлова, команде для победы не хватило борьбы. «Нужно драться с первой же секунды. Никто вам вальяжности не простит», — подытожил он.

Накануне «Зенит» уступил «Брюгге» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча завершилась со счетом 1:2. Первый гол в ворота петербуржцев на 63-й минуте забил Эммануэль Деннис. На 74-й минуте состоялся автогол вратаря бельгийской команды Итана Хорвата. На третьей, компенсированной ко второму тайму минуте отличился Шарль Де Кететеларе.

28 октября «Зенит» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией», «Брюгге» в тот же день примет римский «Лацио».

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