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Спецслужбам ФРГ разрешат отслеживать сообщения в мессенджерах

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Правительство Германии хочет расширить полномочия спецслужб и разрешить им отслеживать сообщения в мессенджерах. Об этом 21 октября сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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Как передает ТАСС, во время брифинга Деммер сказала, что соответствующее решение было принято в среду, но его еще предстоит утвердить парламенту.

«Это необходимо, чтобы отслеживать серьезные угрозы для нашего правового государства», — пояснила представитель кабмина.

Она уточнила, что нельзя будет перехватывать сообщения без повода. В каждом отдельном случае потребуется распоряжение вышестоящего руководства.

Согласно действующему законодательству, немецкие спецслужбы могут только отслеживать звонки пользователей мессенджеров. В правительстве Германии надеются, что реформа этого пункта позволит более эффективно бороться с экстремизмом.

1 ноября агентство Reuters сообщило, что хакеры получили доступ к 1,4 тыс. смартфонов чиновников в 20 странах на разных континентах из-за уязвимости в мессенджере WhatsApp. Жертвами киберпреступников оказались правительственные и военные служащие преимущественно из стран — союзников США, в том числе ОАЭ, Бахрейна, Мексики, Пакистана и Индии.

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