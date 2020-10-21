В Италии суд заочно вынес приговор мафиози Маттео Денаро за убийства судей

Суд города Кальтаниссетта на острове Сицилия заочно приговорил к пожизненному заключению босса мафии Маттео Мессину Денаро. Об этом сообщило в среду, 21 октября, агентство Ansa.

Заседание суда с участием присяжных длилось более 14 часов, приговор объявила судья Роберта Серио. Денари признали виновным в организации массового убийства в 1992 году. Тогда погибли судья Джованни Фальконе, Паоло Борселино и их охранники.

Денаро находится в розыске в Италии с 1993 года и остается самым разыскиваемым итальянским преступником.

Считается, что на высшую ступень в иерархии «Коза Ностры» он поднялся в 2006 году. В 2002-м Мессину Денаро заочно приговорили к пожизненному заключению за организацию в 1993 году серии терактов против прокуроров и других представителей итальянской власти.

Летом прошлого года на Сицилии был задержан 31 человек по подозрению в причастности к мафиозной группировке клана семьи Чинторино. У них изъято имущество на сумму €1 млн.