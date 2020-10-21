Прямой эфир

В Италии суд заочно вынес приговор мафиози Маттео Денаро за убийства судей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд города Кальтаниссетта на острове Сицилия заочно приговорил к пожизненному заключению босса мафии Маттео Мессину Денаро. Об этом сообщило в среду, 21 октября, агентство Ansa.

Мафия с рейтингом «ААА»: итальянские бандиты покорили финансовый рынок
Калабрийская преступная группировка годами успешно продавала сложные финансовые инструменты респектабельным инвестиционным банкам и пенсионным фондам

Заседание суда с участием присяжных длилось более 14 часов, приговор объявила судья Роберта Серио. Денари признали виновным в организации массового убийства в 1992 году. Тогда погибли судья Джованни Фальконе, Паоло Борселино и их охранники.

Денаро находится в розыске в Италии с 1993 года и остается самым разыскиваемым итальянским преступником.

Считается, что на высшую ступень в иерархии «Коза Ностры» он поднялся в 2006 году. В 2002-м Мессину Денаро заочно приговорили к пожизненному заключению за организацию в 1993 году серии терактов против прокуроров и других представителей итальянской власти.

Летом прошлого года на Сицилии был задержан 31 человек по подозрению в причастности к мафиозной группировке клана семьи Чинторино. У них изъято имущество на сумму €1 млн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020