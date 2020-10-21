Рекордную загрузку отелей зафиксировали в Сочи в октябре

В Сочи в октябре зафиксировали рекордную — 77-процентную — загрузку гостиниц и отелей, где отдыхает более 100 тыс. туристов. Об этом сообщается на сайте администрации города со ссылкой на директора сочинского департамента курортов и туризма Светлану Батяйкину в среду, 21 октября.

«Бархатный сезон в Сочи — в самом разгаре, загрузка в средствах размещения остается достаточно высокой: 104 тыс. туристов находятся в городе на сегодняшний день. Это высокая цифра для середины октября, средняя загрузка отелей и санаториев составляет рекордные 77%», — приводит сайт слова Батяйкиной.

Гостей в Сочи продолжают принимать почти 1700 мест размещения. На курорте заработали осенние программы отдыха: «Открытый Юг», «За здоровьем в Сочи», «Серебряный возраст» и краевая маркетинговая программа «Южная здравница».

При бронировании номеров с лечением размещение будет стоить значительно ниже.

Отмечается, что по прогнозам департамента курортов и туризма до конца октября сочинские гостиницы и санатории будут загружены на 72–74%. На ноябрь отели могут заполниться более чем наполовину, некоторые — до 68%.

В Краснодарском крае режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен по 31 октября. Ежедневно мониторинговые группы проверяют на предприятиях санаторно-курортной отрасли соблюдение противоэпидемиологических требований Роспотребнадзора. При заселении туристам напоминают о необходимости соблюдать безопасное расстояние и использовать медицинские маски при нахождении в закрытых помещения, а также на улице в местах массового скопления людей.

В сентябре в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края заявили, что в бархатный сезон Сочи стал лидером среди туристических направлений региона. В сентябре гостиницы этого города были заполнены на уровне 90,09%.

Больше всего заполнялись именно санатории и пансионаты с лечением, их загрузка составляла свыше 85%.