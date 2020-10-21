Названы российские цены на новый внедорожник Kia Mohave

Корейская компания Kia объявила российские цены и комплектации нового внедорожника Mohave. Как говорится в пресс-релизе, поступившем 21 октября в редакцию «Известий», автомобиль будет доступен по цене от 3 099 900 до 3 559 900 рублей.

Новый Kia Mohave можно будет заказать в трех комплектациях. В базовую версию Luxe входят 18-дюймовые легкосплавные диски, кожаный салон, водительское сиденье с вентиляцией, цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с поддержкой AndroidAuto и Apple CarPlay, навигация, ассистент управления дальним светом и система контроля внимания водителя.

В комплектации Prestige предусмотрены вентиляция передних сидений, беспроводное зарядное устройство для смартфона, система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом.

Топовая версия Premium отличается 20-дюймовыми легкосплавными дисками, люком в крыше, системой кругового обзора с четырьмя камерами и проекционным дисплеем, отображающим основную информацию непосредственно перед глазами водителя на лобовом стекле, аудиосистемой Lexicon с 13 динамиками и сабвуфером.

Внедорожник получил 249-сильный турбодизельный двигатель объемом 3 л, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Продажи нового Kia Mohave на российском рынке стартуют 2 ноября 2020 года.

18 сентября сообщалось, что в Индии стартовали продажи нового субкомпактного кроссовера Kia Sonet, который в будущем станет глобальной моделью корейского бренда.