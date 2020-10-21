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Проект реставрации планетария разработают в Волгограде

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Управление капитального строительства в Волгограде объявило электронный аукцион для поиска подрядчика, который разработает проектную документацию по реставрации планетария. Максимальная стоимость работ составит 62,5 млн рублей.

По условиям закупочной документации оплата услуг подрядчика будет произведена за счет областного бюджета. Проект реставрации планетария должен быть подготовлен и передан на оценку в «Облгосэкспертизу» до 3 октября 2021 года. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Подрядная организация должна провести обследование здания планетария, составить дефектную ведомость, провести необходимые инженерные изыскания. В разработке проекта специалисты должны учитывать архивные документы и научные исследования. При ремонте планетария его архитектурный облик не должен быть искажен.

Помимо самого планетария реставрации подлежат обсерватория, теплица и хозяйственная постройка. Проектировщики должны оценить необходимость замены кровли и водостоков, а также предусмотреть установку на фасад устройств для защиты от птиц.

Сроки самой реконструкции пока не называются.

Планетарий был построен в 1954 году. Он относится к памятникам архитектуры регионального значения.

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