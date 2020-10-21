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Главгосэкспертиза одобрила проект этапа строительства обхода Тольятти

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Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство первого этапа обхода Тольятти, в рамках которого будет возведен мост через Волгу. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Корректировку проекта «Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» (1-й этап) провели для сокращения сроков работ. Благодаря этому объект рассчитывают ввести в эксплуатацию в конце 2023 года, пишет НИА «Самара».

Изначально продолжительность строительства составляла 63,5 месяца. Реализация скорректированного проекта рассчитана на 48 месяцев.

Строительство обхода Тольятти началось в конце 2019 года. На данный момент завершена подготовка вспомогательной инфраструктуры для работ по сооружению моста. Он пересечет Куйбышевское водохранилище в районе Климовки Шигонского района (правый берег) и Подстепки Ставропольского района (левый берег).

Кроме моста проект предусматривает строительство двух автодорожных подходов, путепровода на автодороге Тольятти — Ягодное и подходов к нему, водопропускных труб, шумозащитных экранов, гидротехнических берегоукрепительных сооружений и подпорной стены с буронабивными сваями. Также там планируется разместить пункт управления обеспечения транспортной безопасности.

Длина моста через Волгу составит 3,67 км, вместе с подходами — 8,82 км. На нем будет организовано четыре полосы движения.

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