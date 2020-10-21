В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34

Бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета в Хабаровском крае. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», — передает ТАСС.

Отмечается, что бомбардировщик разбился, выполняя учебно-тренировочный полет. В округе пояснили, что полет выполнялся без боекомплекта, поэтому на земле нет никаких разрушений.

Ранее, 20 октября, в Калифорнии потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Boeing F/A-18E ВМС США. Пилоту удалось катапультироваться. Отмечается, что жизни пилота ничего не угрожает, он направлен в медицинское учреждение для обследования.