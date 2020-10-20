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Истребитель ВМС США разбился в Калифорнии

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Истребитель-бомбардировщик Boeing FA/A-18E ВМС США потерпел крушение в Калифорнии, пилоту удалось катапультироваться. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает ABC News со ссылкой на пресс-секретарь военно-морских сил Захари Харрелла.

Отмечается, что одноместный истребитель был приписан к военно-морской авиабазе ​​Лемур в Калифорнии, самолет разбился в восточной части округа Керн.

По словам Харрелла, жизни пилота ничего не угрожает, он направлен в медицинское учреждение для обследования.

В июле сообщалось, что истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико. Пилот смог катапультироваться.

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