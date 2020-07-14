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В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16
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В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16

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Фото: U.S. Air Force
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Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико. Пилот смог катапультироваться. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили представители 49 эскадрильи Военно-воздушных сил страны.

Катастрофа произошла в 18:00 по местному времени (03:00 мск вторника).

«Единственный пилот на борту успешно катапультировался, в настоящее время ему оказывают помощь из-за незначительных травм», — говорится в сообщении эскадрильи в Twitter.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. Причины случившегося выясняются.

По данным телеканала Fox News, это пятое крушение боевого самолета в США с мая.

1 июля военный самолет F-16 разбился на авиабазе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина, пилот истребителя погиб.

Ранее, 15 июня, стало известно, что американский истребитель F-15 рухнул в Северное море у побережья английского графства Йоркшир. Истребитель проводил тренировочный полет, судно разбилось в районе мыса Фламборо-Хед, в восточной части. На борту находился только пилот.

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