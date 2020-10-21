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Клещи покусали более 5,8 тыс. жителей Калининградской области

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В Калининградской области в 2020 году зарегистрировано более 5,8 тыс. обращений граждан к медикам с укусами клещей. В числе пострадавших 3122 ребенка.

Всего зарегистрировано шесть случаев клещевого вирусного энцефалита. У 31 пациента выявили клещевой боррелиоз. Заболеваемость сократилась по сравнению с 2019 годом.

По данным Роспотребнадзора, за аналогичный период 2019 года было выявлено 5,7 тыс. случаев укусов, пострадали 1,49 тыс. детей. Об этом сообщает «Калининград.Ru».

В основном клещи присасывались на дачах, в лесу и в местах отдыха. Акарицидную обработку провели на площади более 3,2 тыс. га.

Прививки от клещевого энцефалита поставили более 9,3 тыс. жителей региона.

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