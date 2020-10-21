Жителей Нижнего Тагила предупредили о заморозках

В Нижнем Тагиле в ближайшие дни ожидаются заморозки. При этом в городе пройдет мокрый снег.

По данным синоптиков, осадки ожидаются уже 22 октября. Порывы западного ветра будут достигать 12 м/с. В дневные часы температура воздуха опустится до -1 градуса, ночью похолодает до -5 градусов. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

23 октября прогнозируется похолодание до -7 градусов в дневные часы. Осадков не ожидается.

Ранее о первых заморозках предупредили жителей Крыма и Ставрополья. В ближайшие двое суток температура опустится до -3 градусов.