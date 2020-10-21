В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в Крыму и на Ставрополье

Первые заморозки ожидаются в Крыму и на Ставрополье в ближайшие двое суток, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в среду, 21 октября.

По его словам, в степных и предгорных районах полуострова ночная температура опустится до 3 градусов мороза.

«Заморозки не только в Крыму, но и в Ставрополье: ночью тоже заморозки. Заморозки там будут связаны с тем, что в Ставрополье антициклональный режим погоды, поэтому ночью при малооблачном небе наблюдаются затоки холодного воздуха и идет выхолаживание подстилающей поверхности. Ставрополье до минус 2 заморозки», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».

Метеоролог также уточнил, что дневная температура на юге России также понизится до 15-19 градусов, только в районе Сочи будет до 20-22, на Северном Кавказе днем ожидается 12-17 градусов, в Крыму — 15-17 градусов.

Вильфанд отметил, что заморозки будут наблюдаться в ближайшие двое суток, а потом постепенно температура повысится.

Ранее в среду, руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в регионах Центрального федерального округа в четверг ожидается потепление. Температура превысит норму на 1,5-2 градуса. Особенно теплые дни ожидаются в регионах Черноземья.