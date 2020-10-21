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Отопительный сезон стартовал во всех районах Приморья

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Во всех городах и районах Приморского края начался отопительный сезон. 20 октября тепло поступило в дома Владивостока. На утро 21 октября в столице региона теплоснабжение запустили на 110 из 230 социальных объектах, в 338 из 3785 жилых домов.

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Правда, модернизацию оборудования предлагается проводить за счет жильцов

Как пояснили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого правительства, подключение потребителей обычно занимает несколько дней. В основном быстрая подача тепла зависит от управляющих компаний, чьи специалисты должны в кратчайшие сроки устранить неисправности внутридомовых систем.

Замглавы правительства Елена Пархоменко уточнила, что на данный момент в 25 муниципалитетах социально значимые объекты и жилой фонд полностью подключены к теплу. Остальные получат тепло в ближайшие дни.

Аварийные бригады ресурсоснабжающих предприятий переведены на усиленный вариант несения службы, поскольку при заполнении теплотрасс число порывов увеличивается.

21 октября в Роспотребнадзоре сообщили о важности поддержания определенной температуры воздуха в помещениях. Дело в том, что переохлаждение из-за перепадов температуры в осенне-зимний период ведет к снижению иммунитета.

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