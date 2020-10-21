Отец и сын погибли при пожаре в Удмуртии

Отец и сын погибли в результате пожара в частном доме в Удмуртии. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Пожар произошел в Малой Пурге. По данным правоохранительных органов, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении в нетрезвом виде. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

В результате пожара погибли 71-летний мужчина и его 42-летний сын. Супруге хозяина дома удалось покинуть горящие помещения. В рамках следственной проверки будет проведена экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате пожара погибли 42-летняя женщина и ее дети трех и девяти лет. Самостоятельно дом смог покинуть 16-летний подросток. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.