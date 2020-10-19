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Дело возбудили по факту смерти женщины с детьми при пожаре в Нижнеудинске

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В Нижнеудинске (Иркутская область) возбуждено уголовное дело по факту гибели матери и двух детей при пожаре. Огонь полностью охватил частный дом.

Сообщение о пожаре поступило от соседей потерпевших. На момент прибытия пожарных сохранялась угроза распространения огня на соседние здания. Дом самостоятельно смог покинуть 16-летний подросток. Во время тушения пожара обнаружены тела трехлетней девочки, девятилетнего мальчика и 42-летней женщины. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи и прокуратура ведут проверку по факту случившегося.

16 октября сообщалось о пожаре в доме многодетной семьи в Башкортостане. В здании сработали пожарные извещатели, благодаря чему мать успела вывести пятерых детей на улицу. Огонь полностью уничтожил дом.

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