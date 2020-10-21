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Куклы трех мастериц представят Колыму на всероссийской выставке

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Работы трех мастериц из Магаданской области примут участие во всероссийской выставке «Кукла в традиционном костюме». Она будет проходить с 1 по 16 декабря в Государственном центральном музее современной истории России в Москве.

Организатор выставки — Государственный российский дом народного творчества имени Поленова. Ее приурочили к 105-летию учреждения. В мероприятии примут участие мастера-кукольники из разных российских регионов, которые представят обрядовые, обереговые, игровые, авторские и сувенирные куклы.

Колыму на выставке представят шесть кукол, созданные тремя мастерицами Магаданской области. Одна из них — Наталия Бонченко, ведущий методист отдела сохранения культурного наследия и развития традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера ГАУК «Образовательное творческое объединение культуры». Она отправит на выставку четыре своих произведения: «Эвеночка», «Веселая корячка», «Озорная чукчаночка» и «Этнэ».

Вместе с Бонченко в выставке примут участие две ее ученицы — Ирина Денисова и Елена Журавлева. Денисова представит на выставке композицию «Праздник первой рыбы». Журавлева, руководитель национального ансамбля «Нелкани» Ольского окружного центра культуры, покажет куклу «Анирам», что в переводе с эвенского языка означает «Подарок с небес», пишет ИА MagadanMedia.

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