Эксперт назвал три задачи атомных реакторов на Луне

Атомные реакторы будут выполнять три ключевые задачи на Луне, рассказал «Известиям» независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин в среду, 21 октября.

Базовое предназначение ядерной энергии — обеспечить систему жизнедеятельности людей на Луне, например, модульные станции, сказал Андрей Ионин.

«На Международной космической станции (МКС) солнечные батареи обеспечивают 400 кВТ электроэнергии для поддержания систем жизнеобеспечения экипажа из шести человек», — заявил член-корреспондент РАК.

По его словам, на Луне потребуется больше, потому что будет больше задач, но ненамного. Этого удастся достичь благодаря масштабируемости атомных реакторов.

Вторая задача ядерных реакторов — это промышленные работы. Здесь можно говорить о добыче полезных ископаемых, о добыче воды и преобразовании ее в ракетное топливо и других работах, отметил Ионин.

Атомные реакторы станут также незаменимы для транспортных миссий, подчеркнул эксперт.

«Многоразовые межорбитальные буксиры должны быть оборудованы атомными реакторами. Для них нужна очень большая мощность. Нужно несколько сотен кВт, чтобы за месяц-полтора довести около 20 т грузов до Луны», — заявил специалист.

По его словам, буксир будет забирать груз на околоземной орбите, довозить его до Луны, возвращаться обратно и продолжать перевозки.

А это опасно?

Ионин отметил, что разные задачи требуют разных источников энергии. Для системы жизнеобеспечения предлагается использовать изотопные источники энергии, так называемые «ядерные батарейки» с достаточно небольшой мощностью — 10 кВт. В то же время они достаточно легко масштабируются, и таким образом можно получить запас энергии нужной мощности.

Это очень актуально для жизнедеятельности людей на Луне, учитывая, что солнечные батареи не смогут работать все время. Дело в том, что на спутнике Земли 14 дней длится ночь, отметил Ионин.

Про деньги

«Каждый пуск сверхтяжелой ракеты до Луны с грузом 20 т будет обходиться «Роскосмосу» в сотни млрд рублей. Если же выводить ракету лишь на околоземную орбиту, где груз перехватит межорбитальный буксир, работающий на атомном реакторе, затраты сократятся в разы», — пояснил независимый эксперт по космосу.

У «Росатома» уникальные технологии для того, чтобы совершить технологический прорыв в области атомной энергетики в космосе, но время уходит и инициативу на глазах перехватывают в США, заключил Ионин.

Накануне, 20 октября, директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что создание на Луне энергосистемы с использованием атомной энергии необходимо для того, чтобы люди смогли долгое время находиться на спутнике Земли, пишет ТАСС.

Ранее, 13 октября, США подписали соглашение с несколькими странами по пилотируемой комической программе NASA полетов на Луну «Артемида».