Дума приняла закон о выплатах на детей без подачи заявлений до 1 марта 2021 года

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей. Проект закона опубликован на портале обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента 21 октября.

Согласно документу, указанные ежемесячные выплаты, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически до 1 марта следующего года. Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Со 2 октября получателям вновь пришлось подавать заявление, а также извещать уполномоченные региональные органы и Пенсионный фонд о смене места жительства (пребывания), а также об обстоятельствах, по которым такие выплаты могут прекратиться.

В пояснительной записке говорится, что проект закона «предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции».

Законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента 14 октября первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев.

Ранее, 11 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.

Ежемесячная выплата на детей указанного возраста назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Выплаты начисляются с 1 января нынешнего года, но фактически россияне стали получать их с июня, в том числе за пропущенные месяцы.

Сейчас детское пособие составляет половину регионального прожиточного минимума, а в среднем по стране — 5,5 тыс. рублей. В Минтруде считают, что этой суммы часто недостаточно, чтобы вывести доход семьи из-за черты бедности.