Умерла упавшая с дамбы Новосибирской ГЭС во время фотосессии девушка

Госпитализированная в реанимацию после падения с дамбы Новосибирской ГЭС девушка скончалась, пропавший мужчина пока не найден. Об этом 21 октября сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анастасия Кулешова.

По данным «Интерфакса», ночью 20 октября в Советском районе Новосибирска на дамбе ГЭС во время фотосъемки упали в воду мужчина 1994 года рождения и девушка 1997 года рождения. В воде оказался еще один мужчина, пытавшийся помочь приятелям, но он выбрался на берег.

Упавшую в воду девушку удалось спасти и передать медикам, но она скончалась в лечебном учреждении. Поиски второго упавшего в воду молодого человека продолжаются.

«По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка», — отмечается в сообщении на сайте СУ Следственного комитета.

В августе сообщалось о падении с моста школьницы в Омской области. Девочка пыталась сделать селфи, но упала в воду. Ее спасли очевидцы и медики.