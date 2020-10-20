СК рассказал подробности падения двух человек с дамбы Новосибирской ГЭС

Компания молодых людей фотографировалась на дамбе Новосибирской ГЭС в ночь на вторник, 20 октября, когда двое молодых людей упали в воду. Подробности инцидента сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

По предварительным данным, компания приехала на дамбу на машине. Двое парней и две девушки вышли, чтобы сделать селфи. Один из молодых людей позднее оступился и упал в воду, его товарищ пытался ему помочь, но тоже упал в воду.

Тогда помощь молодым людям попытались оказать девушки. Одна из них также упала в воду, ее удалось доставить на берег, после чего девушка была госпитализирована. Другой молодой человек, который первым пытался спасти друга, добрался до берега самостоятельно. Поиски второго до сих пор продолжаются.

Ранее 20 октября представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова рассказала, что два человека упали в воду с дамбы Новосибирской ГЭС в ночь на вторник, 20 октября, при попытке сделать фотографию.