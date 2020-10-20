Прямой эфир

СК рассказал подробности падения двух человек с дамбы Новосибирской ГЭС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания молодых людей фотографировалась на дамбе Новосибирской ГЭС в ночь на вторник, 20 октября, когда двое молодых людей упали в воду. Подробности инцидента сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

По предварительным данным, компания приехала на дамбу на машине. Двое парней и две девушки вышли, чтобы сделать селфи. Один из молодых людей позднее оступился и упал в воду, его товарищ пытался ему помочь, но тоже упал в воду.

Тогда помощь молодым людям попытались оказать девушки. Одна из них также упала в воду, ее удалось доставить на берег, после чего девушка была госпитализирована. Другой молодой человек, который первым пытался спасти друга, добрался до берега самостоятельно. Поиски второго до сих пор продолжаются.

Ранее 20 октября представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова рассказала, что два человека упали в воду с дамбы Новосибирской ГЭС в ночь на вторник, 20 октября, при попытке сделать фотографию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020