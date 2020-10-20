Два человека упали с дамбы Новосибирской ГЭС при попытке сделать селфи

Два человека упали в воду с дамбы Новосибирской ГЭС в ночь на вторник, 20 октября, при попытке сделать фотографию. Об этом сообщила представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

На данный момент известно, что одного пострадавшего удалось вытащить из воды. Его передали бригаде скорой медицинской помощи, сейчас она находится в больнице с травмами, пишет РЕН ТВ. Другой мужчина пока не найден, его поиски продолжаются.

Кулешова также добавила, что по факту происшествия следственными органами организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В августе сообщалось о падении с моста школьницы в Омской области. Девочка пыталась сделать селфи. При падении в воду несовершеннолетняя потеряла сознание. Сотрудники правоохранительных органов вытащили девочку на берег и передали медикам.