Прямой эфир

Два человека упали с дамбы Новосибирской ГЭС при попытке сделать селфи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека упали в воду с дамбы Новосибирской ГЭС в ночь на вторник, 20 октября, при попытке сделать фотографию. Об этом сообщила представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

На данный момент известно, что одного пострадавшего удалось вытащить из воды. Его передали бригаде скорой медицинской помощи, сейчас она находится в больнице с травмами, пишет РЕН ТВ. Другой мужчина пока не найден, его поиски продолжаются.

Кулешова также добавила, что по факту происшествия следственными органами организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В августе сообщалось о падении с моста школьницы в Омской области. Девочка пыталась сделать селфи. При падении в воду несовершеннолетняя потеряла сознание. Сотрудники правоохранительных органов вытащили девочку на берег и передали медикам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020