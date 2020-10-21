Десятиклассник выпал из окна квартиры 12-го этажа в Москве

В Москве подросток погиб после падения из окна квартиры 12-го этажа. Об этом 21 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тело учащегося 10-го класса обнаружили около многоквартирного дома на Большой Черемушкинской улице. По предварительной информации, школьник выпал из окна квартиры, где проживал.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, начата проверка.

В мае в Москве мальчики девяти и десяти лет выпали из окна 11-го этажа дома на улице Талалихина и разбились насмерть.