Телеведущему Борису Корчевникову запретили въезд на Украину

Генеральному директору телеканала «Спас» и ведущему телеканала «Россия 1» Борису Корчевникову запретили въезд на Украину. Об этом сообщил спикер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, Корчевников не сможет посетить страну в течение трех лет. Причиной названо посещение гражданином России Крыма.

Как отмечает «Украинская правда», на момент пересечения государственной границы Украины поручений о запрете ему въезда в страну или информации о посещении Крыма пограничники не получали, поэтому телеведущий смог въехать в страну несколько дней назад.

Со штампом на запрет въезда в документах россиянин вылетел с территории Украины авиарейсом Киев–Стамбул.

В августе Госпогранслужба не пустила на Украину российскую певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову). В 2014 году артистка посетила Крым. Пограничники запретили въезд певице в страну сроком на три года, отмечает «Газета.ру».