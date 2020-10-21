Только 26% российских школ подключены к скоростному интернету

Скоростной интернет есть лишь в четверти российских школ. ОНФ проверил реализацию нацпроекта «Образование». По нему, к следующему году всем городским школам должны обеспечить доступ в сеть со скоростью 100 Мб/с. План выполнен только в 26% учебных заведений.

Самая низкая скорость интернета зафиксирована в Коми и Вологодской области, в ХМАО и на Камчатке. Ещё 22% платят за доступ к Сети вдвое больше средней цены по стране. Проблема становится ещё более актуальной на фоне пандемии.

Министерство цифрового развития обещает скоростной доступ еще 32% школ к концу года. А в 2021 году положенный выход в интернет получит еще 41% учебных заведений.