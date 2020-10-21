Уникальные предметы времен Гражданской войны нашли в Хабаровском крае

В Бикинском районе Хабаровского края обнаружили уникальные находки времен Гражданской войны. Их нашли участники поисковой экспедиции по исследованию боев периода Гражданской войны на Дальнем Востоке. Она проводилась в селе Васильевка Бикинского района в рамках проекта «Школа поисковика».

Более 100 молодых людей со всего Хабаровского края искали на этой территории следы боев, составляли схемы сражений. ИА AmurMedia в главном управлении внутренней политики рассказали, что организовали экспедицию благодаря победе регионального отделения «Поискового движения России» в конкурсе, который проводил Фонд президентских грантов и грантов губернатора края.

Всего в Васильевку было совершено три выезда. Это место было выбрано неслучайно, поскольку именно здесь в 1921–1922 годах проходили кровопролитные бои, подобные тем, что были под Волочаевкой. Только «красные», по приблизительным оценкам, потеряли в окрестностях Васильевки около 1 тыс. человек.

Мемориалы стоят, но погребены далеко не все. Задача поисковиков — обследовать леса, ручьи и распадки в поисках сохранившихся останков, оружия и личных вещей, рассказал агентству руководитель проекта «Школа поисковика» Никита Кобзев.

Ребятам удалось найти останки, нательные кресты, различные предметы, которые, предположительно, являются элементами снаряжения и вооружения противников. Основную часть уникальных находок передадут в Краеведческий музей имени Гродекова, остальные — в районные музеи.

25 июня сообщалось, что группа «АвиаПоиск» нашла в труднопроходимой болотистой местности в Хабаровском крае место падения советского бомбардировщика СБ. По данным из архивов, 17 июля 1943 года в этом районе произошло столкновение двух самолетов СБ из состава 2 АЭ 48 ЗАП ВВС ДВФ. Один из них сгорел, а второй упал в болото.