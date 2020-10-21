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Актриса Дроздова опровергла информацию о своей госпитализации

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Актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Дроздова опровергла в среду, 21 октября, информацию о своей госпитализации, заявив, что находится дома и хорошо себя чувствует.

«Я дома, всё в порядке, вы что. Откуда эта информация несется? Нет, я не жалуюсь на боли в области сердца. Что вы, я сплю дома спокойно», — сказала она «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Дроздову госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Дроздова замужем за актером Дмитрием Певцовым. Известна по ролям в фильмах: «Остановка по требованию», «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат», «Ванечка».

С 2013 года артистка преподает в Институте современного искусства, а также работает деканом театрального факультета.

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