Актрису Ольгу Дроздову госпитализировали в Москве

Российская актриса Ольга Дроздова минувшей ночью была госпитализирована с жалобами на головные боли и боли в области сердца. Об это в среду, 21 октября, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, состояние Дроздовой стабильное. Ей предстоит провести в медицинском учреждении несколько дней.

Ольга Дроздова — народная артистка России, жена актера Дмитрия Певцова. Известна по ролям в таких фильмах, как «Остановка по требованию», «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат», «Ванечка» и прочих.

С 2013 года актриса преподает в Институте современного искусства, а также занимает должность декана театрального факультета.

5 октября сообщалось, что в одну из больниц Санкт-Петербурга был экстренно госпитализирован актер Леонид Мозговой.