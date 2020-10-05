Актер Леонид Мозговой госпитализирован в Петербурге

Актер Леонид Мозговой, экстренно госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, передает «5 канал» в понедельник, 5 октября. Причина госпитализации пока неизвестна.

«Да, это действительно так, но больше у меня информации, к сожалению, никакой нет», — сообщили в концертной организации «Петербург-концерт».

Отмечается, что коллеги артиста также пока не знают подробностей. По некоторым данным, Мозгового госпитализировали в Александровскую больницу. Дозвониться до его родственников пока не удалась. По некоторым данным, актера подключили к ИВЛ.

Заслуженный артист России Леонид Мозговой родился в 1941 году в Туле. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего начал работать в Ленинградском театре музыкальной комедии. Затем перешел работать в «Ленконцерт», который в настоящее время называется «Петербург-концерт».

Наибольшую известность он получил по роли Гитлера в фильме «Молох» и Ленина в ленте «Телец».