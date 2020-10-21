Очевидцы рассказали о «нефтяном фонтане» в Югре
«Нефтяной фонтан» забил у одного из месторождений в Югре. Об этом 21 октября сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего.
Видео с места инцидента опубликовали в пабликах «ВКонтакте» и Telegram-каналах.
Пока не установлено, какая жидкость бьет из по земли. По предварительной информации, это может быть грязная вода.
Другие детали инцидента не приводятся.
Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее, в июле, фонтан горячей воды пробил окна жилого дома в Екатеринбурге. Прорыв трубы произошел ночью на перекрестке улиц Красноармейская и Карла Маркса. Струя кипятка достигала третьего этажа жилого дома.