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Двенадцать человек погибли в результате давки на востоке Афганистана

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Двенадцать человек погибли в результате давки, которая произошла в городе Джелалабаде на востоке Афганистана. Об этом 21 октября сообщает телеканал Shamshad News на своей странице в Facebook.

По данным канала, давка возникла на местном футбольном стадионе, где собрались афганцы, которые хотели получить визы в генконсульстве Пакистана.

Несколько дней назад стало известно, что не менее 10 человек погибли при взрыве возле полицейского участка в городе Фирозкох на западе Афганистана.

В начале октября пятнадцать человек стали жертвами взрыва заминированной машины на востоке Афганистана, более 30 человек получили ранения, пишет «Газета.ру».

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