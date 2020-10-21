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В ФНПР оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов предположил, что решение о переходе на четырехдневную рабочую неделю будет зависеть от экономической ситуации стране. Об этом в среду, 21 октября, сообщает «РИА Новости».

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«Нет, оно не ведется сейчас, это обсуждение. Когда [зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий] Медведев выступил с этой инициативой, был какой-то определенный толчок в обсуждении, определенный цикл обсуждений прошел в Минтруде, правда, еще при прежнем министре, и в РТК», — сказал Соколов.

Он отметил, что общая позиция в ходе обсуждений заключалась в том, что в перспективе надо двигаться в сторону снижения продолжительности рабочей недели.

По его мнению, первоочередной шаг — это не четырехдневка, а сокращение продолжительности рабочей недели с 40 часов на меньшее количество, однако, реализация такой инициативы будет зависеть от ситуации в экономике страны.

Накануне Медведев заявил, что идея о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в процессе обсуждения. Он подчеркнул, что в стране уже началась корректировка трудового законодательства и она будет продолжаться по мере развития цифровых технологий, пишет «Газета.ру».

В начале сентября были опубликованы результаты опроса, согласно которым россияне считают оптимальной четырехдневную рабочую неделю с тремя выходными.

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