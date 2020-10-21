Названы самые высокооплачиваемые массовые профессии в России

Среди массовых профессий больше всего денег предлагают комплектовщикам, укладчикам, таксистам, разнорабочим и грузчикам. Об этом говорится в исследовании рынка вакансий сервиса Работа.ру, результаты которого поступили в «РИА Новости» в среду, 21 октября.

Одной из наиболее популярных массовых вакансий оказался комплектовщик. Самую большую зарплату специалистам по хранению и учету товаров предлагают в Мордовии — в среднем до 91 тыс. рублей в месяц, в Москве — до 74 тыс. рублей в месяц.

Средний оклад до 67 тыс. рублей в месяц готовы предложить в Пермском крае, в Крыму — до 66 тыс. рублей. «Замыкает топ регионов Калмыкия, здесь таким работникам обещают до 65 тыс. рублей в месяц», — отмечается в исследовании.

На втором месте по популярности среди профессий оказались укладчики. В Калмыкии им предлагают самый высокий заработок — в среднем до 90 тыс. рублей в месяц. Оклад до 79 тыс. рублей в месяц таким сотрудникам готовы платить в Волгоградской области. В среднем на месячную зарплату до 76 тыс. рублей укладчикам могут получать в Тверской области, а в Москве — 71 тыс. рублей. В Ростовской области — 68 тыс. рублей в месяц.

Много предложений с привлекательным заработком доступно для водителей такси. В Магаданской области их зарплаты могут достигать 108 тыс. рублей в месяц. До 106 тыс. в месяц можно получать в Камчатском крае, в Москве — в среднем до 104 тыс. рублей. В Хакасии — 85 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге таксисты в среднем могут получать 81 тыс. рублей в месяц.

Самыми высокооплачиваемыми массовыми работниками стали разнорабочие в Мурманской области — в среднем они получают до 139 тыс. рублей в месяц. Зарплаты их коллег из Орловской и Смоленской областей достигают 80 тыс. рублей в месяц. В Пермском крае и Свердловской области такие специалисты получают до 74 и 70 тыс. рублей в месяц соответственно.

На последнем месте в рейтинге популярных массовых вакансий идут грузчики. Больше всего им предлагают в Ямало-Ненецком автономном округе — в среднем до 68 тыс. рублей в месяц. В Вологодской области услуги таких специалистов оценивают в 61 тыс. рублей, а в столице им готовы платить до 57 тыс. рублей в месяц. Заработную плату до 48 тыс. рублей в месяц готовы предложить грузчикам работодатели из Новгородской и Смоленской областей.

В августе «РИА Новости» составило рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий. Согласно ему, на зарплаты более 300 тыс. рублей могли рассчитывать сотрудники сферы стоматологии, маркетинга, IT и образования.