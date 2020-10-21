Синоптики рассказали о погоде в Москве на 21 октября

Холодная погода и небольшие осадки ожидаются в столичном регионе в среду, 21 октября, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в Москве воздух прогреется до 3 - 5 градусов выше нуля, ночью похолодает до плюс одного градуса.

В Подмосковье столбики термометров поднимутся до 6 градусов тепла, ночью возможны заморозки до минус 2 градусов.

Скорость западного ветра в столице в среду не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 752 мм ртутного столба.

В понедельник сообщалось, что потепление придет в центральные регионы европейской части России в конце недели. Метеорологи ожидают, что температура воздуха будет на 5–7 градусов выше, чем среднестатистическая в третьей декаде октября.