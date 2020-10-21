Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 21 октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Холодная погода и небольшие осадки ожидаются в столичном регионе в среду, 21 октября, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в Москве воздух прогреется до 3 - 5 градусов выше нуля, ночью похолодает до плюс одного градуса.

В Подмосковье столбики термометров поднимутся до 6 градусов тепла, ночью возможны заморозки до минус 2 градусов.

Скорость западного ветра в столице в среду не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 752 мм ртутного столба.

В понедельник сообщалось, что потепление придет в центральные регионы европейской части России в конце недели. Метеорологи ожидают, что температура воздуха будет на 5–7 градусов выше, чем среднестатистическая в третьей декаде октября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020