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Стали известны сроки возвращения тепла в Россию

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Потепление придет в центральные регионы европейской части России в конце недели, сообщил центр ФОБОС 19 октября.

Метеорологи ожидают, что температура воздуха будет на 5–7 градусов выше, чем среднестатистическая в третьей декаде октября.

«В большинстве регионов Центрального федерального округа ожидается повышение температуры воздуха в пятницу до 9–12 градусов тепла, в регионах Черноземья и Среднего Поволжья до 13–16 градусов», — сообщается на сайте центра погоды.

Теплее станет и в более восточных регионах России. В выходные повышение температуры до 10–13 градусов ожидается на юге Башкирии и в Оренбургской области.

Теплая погода будет длиться недолго. Кроме того, ее будут сопровождать небольшие дожди. Температура воздуха в регионах средней полосы снова понизится до обычных для третьей декады октября значений.

В сентябре сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, какой будет погода предстоящей зимой. Он подчеркнул, что аномального тепла, как в зимы 2019–2020 годов, ждать не стоит.

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