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Аналитики подсчитали потери экономики США из-за расизма

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Экономика Соединенных Штатов за последние 20 лет недополучила $16 трлн из-за расового неравенства. К такому выводу пришли аналитики Citigroup, проведя анализ статистических данных с начала 2000-х годов. Об этом 20 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование.

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По словам руководителя исследования, Даны Питерсон, темнокожим американцам, в частности, отказывают в ипотеке на почве расизма. По ее словам, результатом «жилищной сегрегации» становится неравный доступ американцев с разным цветом кожи к домам в благополучных районах, а значит, и к местным хорошим школам. Это, в свою очередь, в дальнейшем снижает их шансы найти высокооплачиваемую работу.

Питерсон добавила, что сегрегация в США существует на всех уровнях. Так, темнокожие выпускники самых престижных вузов страны (так называемой Лиги плюща) получают меньшие зарплаты, чем их белые однокашники. По ее словам, афроамериканцам сложнее привлекать венчурные инвестиции в свои стартапы, чем белым бизнесменам. По подсчетам Питерсон, при отсутствии сегрегации американская экономика получила бы дополнительно 6,1 млн рабочих мест и доходов на сумму около $13 трлн за последние 20 лет.

По словам Питерсон, если американским властям удастся сократить разрыв между темнокожим и белым населением, то экономика США получит дополнительно $5 трлн в течение следующих пяти лет.

В конце сентября The Washington Post писала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп в разговорах со своими советниками заявлял, что афроамериканцам в борьбе за равенство мешают не социальные препятствия, а отсутствие инициативы.

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