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Никите Михалкову - 75 лет

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Легендарный режиссер Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве в семье советского литератора Сергея Михалкова и поэтессы, писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской. В 1963 году он поступил в Театральное училище имени Щукина. Через три года уже принял участие в киносъемках, за что и был исключен из института, поскольку студентам, пусть и выпускного курса, запрещалось это делать. Тогда Михалков поступил на второй курс режиссерского факультета ВГИКа. А в 27 лет пошел в армию.

Первая кинороль у тогда еще подростка Никиты была в 14 лет. Он сыграл роль школьника, пародирующего православного священника, в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском», ну, а в 18 лет у него появилась та самая главная роль в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Собственный первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» он снял в 1974 году, когда ему было всего 28 лет. Сейчас у Михалкова четверо детей и девять внуков.

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