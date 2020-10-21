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США пригласили Бразилию к участию в лунной программе

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Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен пригласил Бразилию принять участие в лунной программе Artemis. Об этом Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщил на странице в Twitter во вторник, 20 октября.

«От имени президента США Дональда Трампа имею честь пригласить Бразилию подписать «Соглашения Артемиды», — говорится в сообщении совета. Отмечается, что этими соглашениями США, Бразилия и другие партнеры будут руководствоваться в укреплении усилий по освоению космоса.

20 октября О’Брайен завершил свой визит в Бразилию. В ходе поездки чиновник провел встречи со своим бразильским коллегой Аугусту Элену, а также с президентом республики Жаиром Болсонару.

13 октября глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн выразил надежду на то, что Россия присоединится к так называемым «Соглашениям Артемиды», устанавливающим основные принципы освоения Луны.

Ранее во вторник США и Великобритания в рамках Международного астронавтического конгресса (IAC) подписали документ о сотрудничестве вокруг плана NASA по отправке астронавтов на Луну.

21 сентября NASA представилo обновленный план своей лунной программы Artemis («Артемидa»), первый этап которой теперь намечен на 2021 год, а второй — на 2023 год.

Лунная программа NASA под названием «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион».

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