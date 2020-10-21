В Гидрометцентре рассказали о прошедших в нескольких регионах снегопадах

Сильные снегопады и устойчивый снежный покров наблюдаются в ряде регионов России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в среду, 21 октября.

Речь идет об Архангельской, Мурманской и Амурской областях, а также Якутии, передает «РИА Новости».

«По-настоящему сильный снег ожидается в Архангельской области. Там и снег, и мокрый снег, и гололедные отложения. Это такое сильное событие. В Амурской области мокрый снег, снег и даже дождь при отрицательной температуре. Еще сильный снег на юго-востоке Якутии, там земля покрыта снегом, и он еще увеличится как минимум на 10–15 см. В Мурманской области тоже снег и мокрый снег, налипание мокрого снега», — сказал Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что к снегу, выпавшему в Московском регионе, нельзя относиться серьезно — он не оказывает какого-либо влияния на жизнь людей и коммунальное хозяйство города, а имеет скорее эмоциональное значение.

Ранее в среду Вильфанд заявил, что в ближайшие двое суток первые заморозки ожидаются в Крыму и Ставропольском крае.