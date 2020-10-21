Майкл Блумберг ведет переговоры об открытии своей медиа-империи

Американский бизнесмен и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ведет переговоры о том, чтобы сделать свою медиа-империю публичной через организацию, которую контролирует миллиардер Билл Акман. Об этом сообщила газета The New York Times.

По предварительным данным, Блумберг выдвинул предложение о продаже миноритарной доли в Bloomberg LP компании Акмана на сумму $5 млрд. В результате сделки, если она состоится, на Нью-Йоркской фондовой бирже вместо принадлежащей Акману Pershing Square Tontine Holdings будут торговаться акции Bloomberg.

Также издание со ссылкой на источники указывает, что предполагаемая сделка требует от бывшего мэра Нью-Йорка продать часть личной доли в компании.

Весной 2020 года Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с выборов в пользу бывшего вице-президента и кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, рассказав о своем положительном отношении к политику. Однако Трамп предостерег лидирующего кандидата от демократов, что денежные вливания экс-мэра могут стать и его неприятнейшим опытом в жизни тоже.