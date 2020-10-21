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После драки в московском хостеле возбудили уголовное дело

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Полицейские в Москве возудили уголовное дело по факту драки, произошедшей в одном из хостелов. Об этом во вторник, 20 октября, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в хостеле на Нижней Красносельской улице. Между двумя знакомыми мужчинами вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого один из них схватил кухонный нож и ударил своего оппонента.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу, пишет РИАМО.

16 октября сообщалось, что столичные полицейские проводят проверку по факту публикации видео, на котором водитель автобуса бьет пассажира. Инцидент произошел на остановке недалеко от станции метро «Тульская».

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