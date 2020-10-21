Режиссер Клод Лелуш рассказал о съемках своего нового фильма

Французский режиссер Клод Лелуш начинает съемки своего нового фильма «Любовь лучше, чем жизнь», который планирует привезти в Москву в будущем. Об этом классик мирового кинематографа рассказал «Известиям» во время подготовки к своей новой картине.

По его словам, это его юбилейная, 50-я лента. Лелуш отметил, что работа над фильмом начнется в ближайшие дни. Он также выразил надежду, что «кинематографические боги» от него не отвернутся в эти тяжелые времена.

«Надо уметь быть смелым, когда всем страшно», — заявил режиссер.

Он также рассказал, что кино ставит выше всего на свете. Новый фильм Лелуш назвал прощальным, а также добавил, что хотел бы с помощью него поблагодарить зрителей, которые были с ним на протяжении стольких лет, радуясь его удачам и переживая провалы.

«Хочу расстаться со всеми весело, с музыкой, доставляя себе и публике удовольствие. Моя картина посвящена любви, она для меня была и остается высшей ценностью. Без нее жизнь лишилась бы всякого смысла», — уточнил Клод Лелуш.

Фильм будет состоять из двух частей. Съемки второй части намечены на март 2021 года. В это время к команде также присоединится известный французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян.

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