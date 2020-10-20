Девочка пострадала из-за взрыва пластмассовой гранаты во Владивостоке

Полицейские во Владивостоке проверили сообщение о том, что одном из магазинов на улице Постышева ребенку продали пиротехнику. Девочка купила пластмассовую «бомбочку» в виде гранаты. Позднее та взорвалась, и она получила телесные повреждения.

Выяснилось, что в торговой точке не было сопроводительных документов на реализуемый товар. Изъято 345 единиц пиротехники, информирует Vostokmedia.

В отношении продавца сотрудники МВД составили административный протокол за незаконную продажу товаров. Теперь его ждёт штраф в размере до 2 тыс. рублей с конфискацией.