Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Глава МВД Франции намерен посетить РФ для встречи с российским коллегой
Мир
В минобороны Армении заявили о безуспешных попытках наступления Азербайджана
Мир
Вокалист британской рок-группы The Outfield Тони Льюис умер в возрасте 63 лет
Мир
Резолюцию о признании независимости Карабаха внесли в Палату представителей США
Спорт
«Зенит» проиграл «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА
Сюжет:

Колыме выделили 10 млн рублей на модельные библиотеки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магаданская область получила из бюджета РФ 18 млн рублей на модернизацию культурных учреждений и 10 млн рублей — на создание муниципальных модельных библиотек. Работа по направлениям ведется в рамках национального проекта «Культура».

Ранее в регионе открылись две библиотеки нового поколения, сообщает ИА MagadanMedia. Основная цель модернизации — привлечь новых читателей в библиотеку, тех, кто хочет творчески развиваться и общаться в современном многофункциональном пространстве.

В 2021 году в Магаданской области откроются еще четыре модельные библиотеки — в Ягоднинском, Ольском, Тенькинском округах и в Магадане.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020