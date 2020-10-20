Колыме выделили 10 млн рублей на модельные библиотеки

Магаданская область получила из бюджета РФ 18 млн рублей на модернизацию культурных учреждений и 10 млн рублей — на создание муниципальных модельных библиотек. Работа по направлениям ведется в рамках национального проекта «Культура».

Ранее в регионе открылись две библиотеки нового поколения, сообщает ИА MagadanMedia. Основная цель модернизации — привлечь новых читателей в библиотеку, тех, кто хочет творчески развиваться и общаться в современном многофункциональном пространстве.

В 2021 году в Магаданской области откроются еще четыре модельные библиотеки — в Ягоднинском, Ольском, Тенькинском округах и в Магадане.