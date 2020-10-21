Власти возобновили работу над законопроектом о беспрепятственном доступе интернет-операторов в жилые здания. Тем не менее, прийти к согласию чиновники и депутаты не могут, и монополию провайдеров в домах не удается разрушить.

Минкомсвязи предложило поправки в законопроект, по которым компаниям нужно будет получить одобрение двух третей жителей на общем собрании в домах с непосредственным управлением, выяснили «Известия». Но эти предложения не согласовала ФАС, посчитав, что проблемы они не решают. Обеспечить явку двух третей собственников на общем собрании практически невозможно, а значит, УК или застройщик по-прежнему может выбрать только одного провайдера, который установит монопольно высокие цены на свои услуги.

Поправки в документ стали обсуждать после того, как выяснилось, что в изначальной редакции законопроект не может быть принят. В профильном комитете Госдумы считают, что он нарушает права граждан, ведь нельзя разрешить пользоваться имуществом без согласия собственников.

Таким образом, власти все еще не пришли к согласованному решению, как «впускать» в дома провайдеров. Пока доступ для компаний затруднен, люди остаются без права выбора. Проблема с затрагивает около 10% всех многоэтажек в стране. Она больше всего актуальна в новостройках или небольших населенных пунктах, рассказал источник «Известий» в одной из операторских компаний.

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Домовая завеса: монополию провайдеров в многоэтажках не удается разрушить