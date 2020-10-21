Убыток малого бизнеса из-за пандемии превысит 1 трлн рублей

По итогам 2020 года ущерб малых и средних предприятий составит не менее 1 трлн рублей, и основной удар примут на себя сферы услуг, торговли и общепита. Таким прогнозом с «Известиями» поделился президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

«МСП составляет пятую часть экономики России, поэтому, если грубо прикинуть, малый бизнес уйдет в минус как минимум на 0,9% ВВП — то есть почти на 1 трлн рублей. Однако есть одно «но»: наиболее пострадавшие в пандемию отрасли — услуги, торговля, общепит — состоят в основном именно из МСП. Так что фактическая цифра будет даже выше», — заявил он.

Александр Калинин добавил, что у бизнеса нет запаса прочности, чтобы пережить вторую волну кризиса.

«Если в начале эпидемии у предпринимателей были деньги на депозитах, запасы товаров на складах, оборотный капитал, и не работать два месяца еще можно было себе позволить, то теперь все по-другому. Если случится второй локдаун, будут массовые закрытия, и уже навсегда», — пояснил глава «Опоры России».

Как ранее сообщали «Известия», в период с августа 2019 года по август 2020-го в России закрылось 1,16 млн малых и средних компаний. Создано 870 тыс. новых. Чистые закрытия, таким образом, составили 247 тыс. фирм. За год до этого (с августа 2018-го по август 2019-го) их было в три раза меньше: 80 тыс.

Подробнее — в эксклюзивном интервью Александра Калинина «Известиям»:

«Из-за пандемии малый бизнес уйдет в минус на триллион рублей»