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Google впервые с 2012 года вышел из топ-3 дорогих брендов мира

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Бренд Google покинул тройку самых дорогих брендов мира впервые с 2012 года. Такие данные приводятся в ежегодном исследовании Interbrand Corp. за 2020 год, опубликованным во вторник, 20 октября.

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В 2019 году Google занимал второе место в рейтинге брендов, но в этом году опустился до четвертой строчки. За прошедшее время стоимость его акций сократилась на 1% — до $165,4 млрд.

При этом на первом месте в рейтинге уже восьмой год подряд остается бренд Apple. За прошедший год стоимость его акций повысилась на 38% — до $323 млрд.

Далее следует Amazon, который за год показал максимальный рост акций (60%, до $200,7 млрд). На третье место с четвертой строки поднялся бренд Microsoft. Он показал рост акций на 53%, до $166 млрд.

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов за год выросла на 9%, превысив $2 трлн. Как отмечают эксперты, в свете пандемии нового коронавируса технологические корпорации смогли извлечь значительную выгоду.

Interbrand учитывает в своих расчетах финансовые результаты компаний, влияние брендов на решения потребителей о покупках и способность компаний обеспечить доходы. Топ-100 самых дорогих брендов мира публикуется уже 21 год.

24 сентября сообщалось, что Минюст США собирается в ближайшее время предъявить иск корпорации Google, обвиняя ее в нарушении антимонопольного законодательства.

29 июля подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США заслушал руководителей компаний Amazon, Facebook, Apple и Google на предмет специфики их работы. Отвечая на вопросы конгрессменов, те признали, что допускают действия, которые вызывают обеспокоенность у членов подкомитета.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.

Предположительно, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и минюстом, который займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в палате представителей конгресса США.

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