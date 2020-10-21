SARS-CoV-2 может спровоцировать волчанку и другие аутоиммунные заболевания

После заражения коронавирусом у некоторых пациентов развиваются такие состояния, как системная красная волчанка, аутоиммунная тромбоцитопения, синдром Гийена-Барре, васкулиты и даже рассеянный склероз. Об этом говорится в статье ученого из Колумбии.

«Некоторые симптомы, связанные с системными аутоиммунными заболеваниями, могут появляться во время инфекции и сохраняться после ее купирования», сказано в работе Карлоса Каньяса (Carlos А. Сañas) из отделения ревматологии колумбийской больницы Фонда Валле дель Лили (Fundación Valle del Lili). Речь о повышенной усталости, боли в суставах, мышечных болях и других состояниях.

«Согласно статье, в основе аутоимунных нарушений лежит генетическая предрасположенность некоторых людей к такого рода сбоям, когда иммунитет начинает атаковать собственный организм», — пояснил «Известиям» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

По его словам, при COVID-19 происходит подавление иммунной системы, что, возможно, провоцирует развитие аутоиммунных процессов.

«Кроме того, некоторые патогены могут запускать аутоиммунитет из-за того, что фрагменты их белков отчасти похожи на белки человека, и иммунитет начинает путаться между «своим» и «чужим», — указал ученый.

Науке пока неизвестен четкий генетический механизм возникновения таких патологий, поясняют эксперты. Поэтому требуются дополнительные исследования в этой области.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»:

Одолеть себя: коронавирус связали с развитием аутоимунных заболеваний