Студента МГИМО осудили за избиение сына Жванецкого

Никулинский суд Москвы приговорил к 2 годам и 1 месяцу колонии студента МГИМО Асылбека Хисами, который избил сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Об этом сообщили в суде во вторник, 20 октября.

«Хисами признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений») и 162 УК РФ («Разбой»). Путем частичного сложения наказаний суд приговорил его к 2 годам и 1 месяцу колонии», — цитирует представителей суда ТАСС.

Нападение на Жванецкого-младшего было совершено в начале января около ресторана «Цыцыла» на Минской улице в Москве. На 25-летнего Дмитрия Жванецкого напали два человека, избили его, а также отобрали часы и деньги. Материальный ущерб составил 13 тыс. рублей. Вскоре нападавших задержали.

В отношении одного из них, студента МГИМО Асылбека Хисами, приехавшего в Москву из Казахстана, было возбуждено уголовное дело, второй оказался в статусе свидетеля.