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Строительство ФАПов затянулось в Калужской области

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Подрядные организации не укладываются в сроки строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По словам главы региона, строительство некоторых объектов еще даже не началось. На тех ФАПах, где работы ведутся, выявлены несоответствия требованиям технических заданий, которые были зафиксированы в государственных контрактах. Об этом пишет газета «Весть».

Владислав Шапша подчеркнул, что открытие медицинских учреждений — крайне важное событие для жителей районов. Губернатор поручил министерству здравоохранения исправить ситуацию и усилить работу с антимонопольной службой.

«Мы не просто должны быстро отказываться от услуг недобросовестных компаний, которые не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства и подводят всех нас. Но еще в зачатке, на старте работы, выявлять подобных дельцов. Перестать нянчиться, не слушать обещания, а судить по делам и отстаивать интересы жителей области», — подчеркнул глава региона.

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